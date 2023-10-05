Сентябрь 2023 года стал рекордно жарким в Европе и мире

Сентябрь 2023 года оказался самым жарким для Европы и всего мира, побив рекорд 2020 года. Об этом заявили в европейской программе исследования окружающей среды и безопасности Copernicus, пишет "Европейская правда".
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