Мультсериал «Мальчик-Дельфин»

В бескрайних просторах океана, где волны напевают тысячелетние мелодии, а солёный ветер зовёт в путь, разворачивается удивительная история о мальчике, чья судьба неразрывно связана с морскими глубинами! Каждый день оборачивается для Мальчика-Дельфина новым приключением.