Трепанг, жидкое стекло, бузина чёрная — что нового в сфере красоты

Собрали для вас новинки, которые помогут выглядеть свежо и молодо без особых усилий.фото: freepik.com--> Весна — время обновлений, и с появлением множества новых косметических средств, средств по уходу за кожей, волосами, средств для ухода за собой и парфюмерии есть множество способов «оживить» свою косметичку.