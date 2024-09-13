«Плохое предчувствие»: Маск встревожен словами Путина об участии НАТО в конфликте

Заявление было сделано поле того, как Великобритания разрешила Украине использовать крылатые ракеты.Илон Маск заявил, что у него «плохое предчувствие» после слов президента Владимира Путина о том, что удары по России дальнобойным оружием могут означать прямое участие НАТО в войне.