Морпехи 810-й бригады снова взяли трофеи у ВСУ в Курской области. В прошлый раз угнали Humvee, сейчас прихватили БТР Stryker.
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Морпехи 810-й бригады снова взяли трофеи у ВСУ в Курской области. В прошлый раз угнали Humvee, сейчас прихватили БТР Stryker.
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