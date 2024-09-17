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Жителей ряда регионов РФ предупредили о резком похолодании

В ближайшие дни жителей нескольких российских регионов ожидает резкое похолодание. Как пишет ТАСС со ссылкой на синоптиков, с четверга, 19 сентября, температура ощутимо понизится на Урале, в Свердловской области.

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