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Невилл о Жезусе против «Виллы»: «Хавертц дает больше уверенности и точности. Именно этого не хватило «Арсеналу» в 1-м тайме, их игра была небрежной»

В 33-м туре АПЛ «Арсенал» уступил со счетом 0:2. Жезус начал игру в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте.

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