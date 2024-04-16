Каррагер об эмоциях Почеттино после конфликта из-за пенальти: «Не ожидал от него. Игроки в интервью старались все сгладить, а он был расстроен и зол»

Во время вчерашнего матча между «Челси» и «Эвертоном» (6:0) Коул Палмер, Николас Джексон и Нони Мадуэке поспорили за право пробить пенальти.
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