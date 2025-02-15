Беспилотник пробил саркофаг Чернобыльской АЭС: "В Мюнхене все очень злые". Переломный момент под Покровском. СВОдки с фронта

Игорь Кузнецов Видимо должно идти именно так в режиме "нон-стоп". И вот - "украинские власти намеренно удалили кадры, на которых зафиксирован подлет дрона". Конечно дрон не может быть зафиксирован средствами ПВО с момента старта (что маловероятно). Если крылатая ракета или боеголовка, которые могли бы пробить "купол" со значительными разрушениями, тогда можно определить (теоретически) координаты старта и его трассировку. Значит - провокация.

Вячеслав Денисов В скакуасии все события происходят в нужное время. В нужное время был сбит «Боинг», в нужное время были обнаружены жертвы в Буче и, наконец, как вовремя был атакован саркофаг! И это уже не говоря о воздушных тревогах, происходящих во время визитов иностранных гос.деятелей! Клоун хорошо усвоил правило «хороша ложка к обеду»!