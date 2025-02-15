Беспилотник пробил саркофаг Чернобыльской АЭС: "В Мюнхене все очень злые". Переломный момент под Покровском. СВОдки с фронта

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Видимо должно идти именно так в режиме &quot;нон-стоп&quot;. И вот - &quot;украинские власти намеренно удалили кадры, на которых зафиксирован подлет дрона&quot;. Конечно дрон не может быть зафиксирован средствами ПВО с момента старта (что маловероятно). Если крылатая ракета или боеголовка, которые могли бы пробить &quot;купол&quot; со значительными разрушениями, тогда можно определить (теоретически) координаты старта и его трассировку. Значит - провокация.
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11 час.
Вячеслав Денисов
В скакуасии все события происходят в нужное время. В нужное время был сбит «Боинг», в нужное время были обнаружены жертвы в Буче и, наконец, как вовремя был атакован саркофаг! И это уже не говоря о воздушных тревогах, происходящих во время визитов иностранных гос.деятелей! Клоун хорошо усвоил правило «хороша ложка к обеду»!
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11 час.
ВР
Вова Рябов
И когда пробьют саркофаг в Пентагоне.там просто не очень понимают.дайте им пусть за лужей жрут
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9 час.
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