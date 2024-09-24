Более 50 регионов стали участниками форума биотехнологий OpenBio-2024 в Новосибирске

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев отметил, что площадка коммуникаций OpenBio традиционно является продолжением серии мероприятий, среди которых МФТР «Технопром» и «Остров», направленных на обеспечение технологической независимости России, развития Новосибирской области как мощного научно-инновационного центра страны.
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