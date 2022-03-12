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  • Ирина52
    Надо возвращаться к русским традициям сети быстрого питания: блинные, пельменные, пирожковые, закусочные , бутерброды...Приковавший себя ...
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  • Ромка
    Это вообще что ???  Он там всех съест....Приковавший себя ...

Это не катастрофа: экономист Надоршин объяснил, как Россия перенесет «санкционный бум» Запада

Это не катастрофа: экономист Надоршин объяснил, как Россия перенесет «санкционный бум» Запада

Экс-советник министра экономического развития РФ Евгений Надоршин в разговоре с ФАН объяснил, сможет ли Россия перенести кризис, вызванный санкциями, и под силу ли ограничениям зарубежных стран развалить экономику крупнейшего в мире государства.

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