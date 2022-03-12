Это не катастрофа: экономист Надоршин объяснил, как Россия перенесет «санкционный бум» Запада

Экс-советник министра экономического развития РФ Евгений Надоршин в разговоре с ФАН объяснил, сможет ли Россия перенести кризис, вызванный санкциями, и под силу ли ограничениям зарубежных стран развалить экономику крупнейшего в мире государства.