Фьюри начал щекотать Нганну во время битвы взглядов

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась битва взглядов между британским чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и франко-камерунским бойцом смешанных единоборств, бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
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