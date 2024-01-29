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При нападении на спорную территорию в Судане погибли более 50 человек

При нападении на спорную территорию в Судане погибли более 50 человек

Вооруженные люди напали на жителей деревни в спорном регионе Абьей, принадлежность которого оспаривают Судан и Южный Судан, в результате чего по меньшей мере 52 человека погибли, еще 64 получили раненияю Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на местного чиновника.

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