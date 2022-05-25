В Техасе 18-летний американец выстрелил в бабушку, прежде чем устроить бойню в школе

На Юге Техаса произошла трагедия, жертвами которой стал 21 человек, в том числе 18 детей. По информации канала CNN, стрелком был 18-летний Сальвадор Рамос, которого при задержании застрелили полицейские, двое из которых получили лёгкие ранения.
На Юге Техаса произошла трагедия, жертвами которой стал 21 человек, в том числе 18 детей. По информации канала CNN, стрелком был 18-летний Сальвадор Рамос, которого при задержании застрелили полицейские, двое из которых получили лёгкие ранения.
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