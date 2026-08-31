Ришарлисон об «Эвертоне»: «Я хотел вернуться в любимую команду, но переговоры проходили не так, как хотелось. Не дам никому решать мою судьбу, меня не пугают давление и угрозы»

Нападающий « Тоттенхэма » Ришарлисон выложил пост о ситуации с возможным трансфером в «Эвертон». Ранее сообщалось , что бразилец может вернуться в мерсисайдский клуб, из которого к лондонцам должен был перейти Илиман Ндиай.