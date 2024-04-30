MacRumors: сотовых операторов США оштрафовали за незаконную торговлю геоданными

Федеральная комиссия по связи США (FCC) объявила о том, что оштрафовала таких операторов сотовой связи, как AT&T, Verizon и Sprint/T-Mobile в совокупности на $196 млн за незаконную продажу доступа к информации о местоположении клиентов без их согласия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии