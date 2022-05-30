Новости, события, факты

145 210 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воронков Виктор
    А на Укре им Путин отомстит за "Москоляку на гиляку"... И что делать украм?Суровая жизнь в Е...
  • Воронков Виктор
    В старые добрые времена (когда в России, замечу, отменили смертную казнь) в Англии вешали, если сумма сворованного бы...Daily Mail: ворую...
  • Mike Mike
    Засунь свои постклимактерические истерики себе в то место, которым думаешь, падаль совковая! Я москвич в шестом покол...Не из России и не...

Итальянские СМИ: Джонсон предложил Зеленскому выступить против ЕС

Итальянские СМИ: Джонсон предложил Зеленскому выступить против ЕС

Пытаясь восстановить былое величие, Великобритания проводит активную внешнюю политику. Кризис на Украине как нельзя кстати подходит для этой цели, а также для поднятия пошатнувшегося рейтинга премьер-министра этого государства Бориса Джонсона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх