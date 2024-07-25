США не откажутся от поддержки Киева ради диалога с РФ по контролю над вооружениями

Отказываться от поддержки Украины ради диалога с Россией по контролю над вооружениями США не намерены, заявила 25 июля помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт в ходе выступления на площадке Фонда Карнеги (внесен в список иноагентов и признан организацией, чья деятельность нежелательна на территории РФ).