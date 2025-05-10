Сенатор Пушков: Макрон, Мерц и Стармер хотят продолжать уже проигранную войну

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков выразил мнение, что приехавшие сегодня в Киев президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер стремятся продолжать уже проигранную войну.