Disney отменила сериал “Тиана” – он был посвящен первой темнокожей диснеевской принцессеКак стало известно, компания Disney отменила музыкальный сериал-спинофф мультфильма “Принцесса и лягушка”, который был посвящен первой темнокожей диснеевской принцессе.
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