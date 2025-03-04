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Disney отменила сериал “Тиана” – он был посвящен первой темнокожей диснеевской...

Disney отменила сериал “Тиана” – он был посвящен первой темнокожей диснеевской...

Disney отменила сериал “Тиана” – он был посвящен первой темнокожей диснеевской принцессеКак стало известно, компания Disney отменила музыкальный сериал-спинофф мультфильма “Принцесса и лягушка”, который был посвящен первой темнокожей диснеевской принцессе.

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