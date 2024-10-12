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Брайан Уиндхорст: «Принятие лидерской методики Криса Пола прошло в «Сан-Антонио» хорошо»

«Была некоторая неопределенность, я бы сказал так, не могу назвать это обеспокоенностью. Но в «Сперс» с интересом ждали, как молодые парни в составе будут адаптироваться, как они будут взаимодействовать с двумя новыми игроками, которые являются ветеранами.

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