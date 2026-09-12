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МОСИНФОРМ

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Общественное пространство благоустроили на Большой Переяславской улице

Общественное пространство благоустроили на Большой Переяславской улице

Во дворе дома 9 на Большой Переяславской улице завершили благоустройство. Объект в Мещанском районе обновили специалисты комплекса городского хозяйства Москвы.

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