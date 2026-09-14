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Воронежские новости

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8 беспилотников уничтожили силы ПВО в небе над Воронежской областью

8 беспилотников уничтожили силы ПВО в небе над Воронежской областью

Минувшей ночью, 14 сентября, силы ПВО обнаружили и ликвидировали 8 беспилотников в небе над тремя районами Воронежской области.

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