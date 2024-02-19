Бастрыкин потребовал доклад по проблеме инвалида с Алтая, которому не дают протез

Житель региона с 2022 года не может добиться ни нового протеза, ни ремонта старого Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав инвалида в Алтайском крае.
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