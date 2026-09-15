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Сбер открыл приём заявок на четвёртый сезон премии "Любимый малый бизнес"

Сбер открыл приём заявок на четвёртый сезон премии "Любимый малый бизнес"

Премия учреждена для поддержки малого бизнеса и проходит ежегодно. С каждым сезоном к ней присоединяется всё больше предпринимателей: в 2023 году было подано 17 тыс.

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