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Военное обозрение

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Литва стала первой страной, получившей от Франции права на ремонт САУ Caesar

Литва стала первой страной, получившей от Франции права на ремонт САУ Caesar

Вильнюс вложит 12 млн евро в мастерские для французских САУ. Впервые за пределами Франции будут обслуживать критические узлы этих систем.

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