Огород в детском саду является одним из условий, которое необходимо для осуществления экологического воспитания дошкольников в детском саду, а также возможность знакомить воспитанников с природой и её сезонными изменениями.
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