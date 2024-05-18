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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Огород в детском саду.

Огород в детском саду.

Огород в детском саду является одним из условий, которое необходимо для осуществления экологического воспитания дошкольников в детском саду, а также возможность знакомить воспитанников с природой и её сезонными изменениями.

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