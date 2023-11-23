Write poetry with visualization

Генерирует стихотворение, основанное на одной подсказке. Полный текст сгенерированного стихотворения затем отправляется в виде текстового запроса в art generation modelm Перейти Метки: GPJ-6B, Latent diffusion, WOW, Генерация, Полезное Задача Создать видео, Создать изображения По материалам: neurolist.