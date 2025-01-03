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Каррагер защищает Аморима и винит руководство «МЮ»: «Как можно было выделить 200 млн фунтов неудачнику, который играет 4-2-3-1, а после пригласить тренера, использующего трех защитников?»

«Манчестер Юнайтед» находится в полном хаосе, и в воскресенье против «Ливерпуля» ситуация может стать еще хуже – но я не виню в этом главного тренера.

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