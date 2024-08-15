Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 947 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Интересно, к каким "представителям в федеральных округах России"?Власти Таджикиста...
  • Анфиса Иванова
    Все тот же вопрос к нашей разведке...где была?!Подоляк признал, ...
  • Иван Иваныч
    Через пресс-хату...В Москве задержан...

WSJ: Зеленский одобрил план подрыва "Северных потоков", но приказал отменить операцию, когда о ней узнало ЦРУ

WSJ: Зеленский одобрил план подрыва "Северных потоков", но приказал отменить операцию, когда о ней узнало ЦРУ

Владимир Зеленский одобрил план подрыва проложенных по дну Балтийского моря трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", но когда ЦРУ узнало об этом, попытался отменить решение, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх