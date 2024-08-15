WSJ: Зеленский одобрил план подрыва "Северных потоков", но приказал отменить операцию, когда о ней узнало ЦРУ

Владимир Зеленский одобрил план подрыва проложенных по дну Балтийского моря трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", но когда ЦРУ узнало об этом, попытался отменить решение, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.