WSJ: Зеленский одобрил план подрыва "Северных потоков", но приказал отменить операцию, когда о ней узнало ЦРУ

Владимир Зеленский одобрил план подрыва проложенных по дну Балтийского моря трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", но когда ЦРУ узнало об этом, попытался отменить решение, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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