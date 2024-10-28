Глушенкова раскритиковали за слова о пользе пива

Заявление сделал Алексей Каштанов Форвард воронежского «Факела» Алексей Каштанов раскритиковал игрока петербургского «Зенита» Максима Глушенкова за слова о пользе употребления пива после матчей, пишет РИА Новости.
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