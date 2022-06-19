Рожден военным летчиком: коллега Канамата Боташева рассказал о героически погибшем пилоте

КАРАЧАЕВСК (ИА Реалист). Автор Telegram-канала Fighterbomber, одним из первых узнавший о гибели летчика-аса, генерал-майора Канамата Боташева в Донбассе, рассказал о личности пилота, чей самолет был сбит украинскими боевиками в небе над ЛНР.