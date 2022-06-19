ИА Реалист

232 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Шок Шок
    Эти поганые свиньи уже весь мир достали! Уркаина должна исчезнуть.Украина угрожает ...
  • Олег Орехов
    В 14 году ярые шовинисты и нацисты проникли на все ключевые посты власти на Украине.Они хотят что бы их пускало госуд...Украина угрожает ...
  • Sergiy Che
    Саркис Цатурян, уважай турок и далее за прямоту и честность. Россия таким как ты ничего не должна - вы сами на очеред...Сдача Арцаха прин...

Рожден военным летчиком: коллега Канамата Боташева рассказал о героически погибшем пилоте

Рожден военным летчиком: коллега Канамата Боташева рассказал о героически погибшем пилоте

КАРАЧАЕВСК (ИА Реалист). Автор Telegram-канала Fighterbomber, одним из первых узнавший о гибели летчика-аса, генерал-майора Канамата Боташева в Донбассе, рассказал о личности пилота, чей самолет был сбит украинскими боевиками в небе над ЛНР.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх