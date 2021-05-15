В Перми прошло открытие полуфинала «Мастеров гостеприимства»

В Перми стартовал полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», где конкурсанты из 26 регионов России будут представлять свои проекты в сфере туризма.
В Перми стартовал полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», где конкурсанты из 26 регионов России будут представлять свои проекты в сфере туризма.
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