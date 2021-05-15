Спутник

235 471 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexander Chuprin
    А секундомер?Когда появился пе...
  • Андрей Филатов
    Как обычно 3:0 в пользу Бельгии любимый наш счётБукмекеры дали пр...
  • Псевдоним Псевдонимов
    Просто у Бельгии больше классных футболистов в каждой линии. А у России только Головин игрок европейского уровня, Чер...Букмекеры дали пр...

В Перми прошло открытие полуфинала «Мастеров гостеприимства»

В Перми прошло открытие полуфинала «Мастеров гостеприимства»

В Перми стартовал полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», где конкурсанты из 26 регионов России будут представлять свои проекты в сфере туризма.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх