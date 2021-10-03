Россия задумалась над тем, что уже давно успешно реализует Китай

Охотники за новостямиПолитикаРоссия задумалась над тем, что уже давно успешно реализует КитайТолько присоединившись в КНР мы можем не остаться за бортом нового мира без углеродных выбросов, без нефти и газа.Вернуться к статье1310НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ЧерновХрень .AAlexПонаписал-то. Во-первых, вся идея углеродного следа и глобального потепления к реальности не имеет никакого отношения. Мы можем уменьшить выбросы до 0, на климате это никак не отразится. Во-вторых, Европа вместе со штатами составляют меньше 15% населения планеты, и что Европа, что штаты, организованно движутся к экономическому краху. В ближайшие пару десятилетий, значение 'цивилизованного мира' как рынка упадет в разы. В Европе будет халифат, на месте штатов - множество враждующих государств. Ну и в-третьих, как показал нынешний энергетический кризис, зелёная энергия - это здорово, но только если у вас есть ее избыток и есть где его накапливать.LLehanaizheСнова осень, снова осень- и не видно солнца вовсе, низко над землей туманы стелются.... В Китае кризис, в Европе кризис, в Штатах такая-же беда, потому что слишком поверили в свои байки о грядущем всемирном потеплении, ветровая генерация встала, атомную загубили, солнечная-не для зимы. Цена на газ 1200, в Азии ещё выше, заменить нечем. Россия, помоги, нагадить уже нечем, все использовали... Уроды, можно же жить мирноМихаил АбросимовБред. Автор идиот.Леонид БуравлевНу афтар и дебил! Наверное электромобили будут заряжаться из воздуха, дома зимой обогреваться мыслями о зеленой энергетики, а металл плавить с использованием солнечной энергии и сжигания коровьих лепешек?))))Михаил ФадеевЛепешек тоже не будет: коровы пердят богато и тем непростительно утепляют планету. Вероятно, их просто перетопят в море или сгонят на уроки вивисекции как жирафов в Дании, ведь жрать такое "грязное углеродом" мясо категорически нельзя!СЦСергей ЦыбинКонечно, это сейчас выглядит как полный бред, тем более, когда читаешь о ценах на газ в Европе. Тем не менее, вмякиеСЦСергей ЦыбинВсякие Греты Тумберг появляются не просто так... нас стало слишком много и это стало препятствовать бизнесу...МЗмирас ЗакироувЭлектромобили будут , но больше в мегаполисах. А в таежных условиях, боевых условиях элтричество в канистрах не подвезешь..Ирина ЧерныхВизги про демократию уже не работают, поэтому решили заменить климатической повесткой.ВАВладимир АмосовЧтобы заменить углеводороды электроэнергией, необходимы аккумуляторы большой емкости, высоким КПД и малым весом. Этих параметров для авто даже в необозримом будущем не наблюдается. Ну а на солнечных батареях даже в солнечную погоду далеко не уедешь. "Паруса" нужны, как на фрегате.ИВАН ПОМНЯЩИЙРОДСТВОУже вошли и обосрались с "зеленой" экономикой в Европе. Обозреватель предлагает и России вступить в это дерьмо?Люба ПостниковаОт нефти и газа уйти, а чем заменить? Атомной энергетикой? Так мы и так впереди планеты всей! Пишут: наши последние проекты АЭС самые современные и безопасные! А Европа уходит от атома. Какое-то разводилово с этими европейскими критериями! Надо бы конкретно разобраться с их расчетами, мутят воду! Похоже разрабатывают какую-то схемку, что бы заставить нас платить, что бы покрыть их возрастающие расходы на наш углеводород. А Китай недавно задыхался в Пекине от выхлопов и вдруг очистился? Странно все это. А вообще-то что бы устроить все по-честному надо давно было перейти на торговлю нашими ресурсами за рубли, только наша воровкратия никак не успокоится и торопится набить еще себе карманы, по дешевке распродавая народное богатство . И курс рубля держит такой, что бы награбленную валюту по высокой цене конвертировать в рубли. Готовится присваивать Сибирь.Комментировать
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