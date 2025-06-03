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Эксперт Борьессон: сверхурочная работа грозит переутомлением мозга

Эксперт Борьессон: сверхурочная работа грозит переутомлением мозга

Переутомление в таких ситуациях угнетает мозг и истощает энергию.Эксперты пришли к выводу, что постоянное переутомление негативно сказывается на структуре мозга, что в свою очередь может повлиять как на умственные способности, так и на эмоциональное состояние.

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