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Главе «Рыбаря» Звинчуку грозит 15 лет тюрьмы в Черногории из-за съемки документального фильма

Основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука может грозить до 15 лет тюрьмы. Читать далее.

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