Украинский чиновник оскорбил переговорщика КНР Ли Хуэя

РИАМО - 21 мар. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов попытался оскорбительно отозваться о китайской дипломатии, исказив имя спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя, пишет RT.
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