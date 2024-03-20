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Украинский чиновник оскорбил переговорщика КНР Ли Хуэя

Украинский чиновник оскорбил переговорщика КНР Ли Хуэя

РИАМО - 21 мар. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов попытался оскорбительно отозваться о китайской дипломатии, исказив имя спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя, пишет RT.

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