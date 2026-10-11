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Юмор, который спасёт ваш день

Юмор, который спасёт ваш день

Очередная порция отборного юмора собрана и готова к просмотру. Как правило, к концу недели приходится безжалостно отсеивать материал, но на этот раз качественных шуток оказалось так много, что хватило бы на два полноценных выпуска.

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