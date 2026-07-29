Блогер Айза призналась, что ей с сыном непросто дается сепарация

Блогер Айза рассказала в Instagram, как у ее сына от рэпера Гуфа проходит подростковый период. По признанию звезды, им обоим непросто дается сепарация, но они все стараются проживать с любовью друг к другу.
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