В Рязани отметят День отца в Лесопарке

Отцы смогут проявить себя в ряде состязаний: - Сборка и разборка автомата; - Стрельба из лука и метание копья - Соревнования «Проверка силы»; - Испытание «Расскажи правильно подкапотное пространство»; - Секретная станция от сотрудников Лесопарка - подробности узнаете на фестивале.