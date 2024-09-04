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Ростех

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Во Владивостоке при поддержке Ростеха появится площадка для соревнований по киберспорту и программированию

Во Владивостоке при поддержке Ростеха появится площадка для соревнований по киберспорту и программированию

В столице Дальневосточного федерального округа при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Госкорпорации Ростех будет создана «Кибер-Арена» — площадка для развития ИТ, программирования, инжиниринга, а также для проведения российских и международных соревнований по киберспорту, в том числе с участием спортсменов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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