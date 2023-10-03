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КХЛ. «Автомобилист» примет «Амур», «Торпедо» против «Авангарда», «Ак Барс» сыграет с «Северсталью»

КХЛ. «Автомобилист» примет «Амур», «Торпедо» против «Авангарда», «Ак Барс» сыграет с «Северсталью»

«Автомобилист» сыграет с «Амуром», «Ак Барс» – с «Северсталью».  Фонбет Чемпионат КХЛ Автомобилист – Амур Дата проведения 3 октября, 17.

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