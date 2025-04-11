В США заявили о гибели главы филиала Siemens при падении вертолета в Гудзон

NYP: Шеф испанского филиала Siemens Эскобар погиб при падении вертолета в Гудзон Глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар погиб в результате падения вертолета в реку Гудзон у Нью-Йорка вместе со своей семьей.
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