Моя семья. Счас...
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Чтобы помнили

Чтобы помнили

Недавно медики обнаружили в мозгу 80-летней жительницы Сахалина иглу. Предмет никак не проявлял себя в течение жизни женщины, но не смог укрыться от томографа.

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