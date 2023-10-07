Чтобы помнили

Недавно медики обнаружили в мозгу 80-летней жительницы Сахалина иглу. Предмет никак не проявлял себя в течение жизни женщины, но не смог укрыться от томографа.
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Недавно медики обнаружили в мозгу 80-летней жительницы Сахалина иглу. Предмет никак не проявлял себя в течение жизни женщины, но не смог укрыться от томографа.
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