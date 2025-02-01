Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 303 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Безон
    Все идёт по плану глобального сценария.«Российская пропа...
  • Геннадий Бережнов
    Читаешь и думаешь, а где здесь правда? Далее читать только время терять!Будет вам "догово...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    эрдоган схавает и это. Недосултан пилит Сирию, ему некогда отвлекаться на такие пустяки, как ислам.Датский политик с...

Субботняя проповедь. Преступление и наказание

Субботняя проповедь. Преступление и наказание

Сейчас, когда ВСУ заканчиваются, фронт сыпется, киевский режим остаётся без поставок оружия и финансовой помощи, а часы истории отсчитывают последние месяцы существования чубатого недорейха, я наблюдаю часто задаваемые в различных местах вопросы вида «За що?!», «Как так?» и «Почему?».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх