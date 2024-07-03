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Видеонаблюдение и баннер установили на месте стихийной свалки в Чите

Видеонаблюдение и баннер установили на месте стихийной свалки в Чите

Региональный оператор установил видеонаблюдение на месте свалки в читинском микрорайоне Светлый, об этом сообщается в официальном telegram-канале «Олерон+»Также на месте установили предупреждающий баннер с информацией о том, что сумма штрафа за несанкционированный выброс мусора - 60 тысяч рублей.

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