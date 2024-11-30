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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Искренне верила, что я собака. Пристегивала от маминой сумочки цепочку-ошейник и бежала как в упряжке». Олимпийская чемпионка Близнюк о квадробинге в детстве

Анастасии Близнюк – победитель Игр 2012 и 2016 годов в составе сборной России по художественной гимнастике.

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