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«Салават» без «Ливозависимости», шахматы Ги Буше и срыв «Локо»: обзор плей-офф КХЛ

«Салават» без «Ливозависимости», шахматы Ги Буше и срыв «Локо»: обзор плей-офф КХЛ

В КХЛ прошел очередной день плей-офф Кубка Гагарина, подаривший поклонникам хоккея бурю эмоций. «Салават Юлаев» выгрыз героическую победу в овертайме у «Спартака», а «Авангард» убедительно разгромил «Локомотив» на своем льду.

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