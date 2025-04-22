«Салават» без «Ливозависимости», шахматы Ги Буше и срыв «Локо»: обзор плей-офф КХЛ

В КХЛ прошел очередной день плей-офф Кубка Гагарина, подаривший поклонникам хоккея бурю эмоций. «Салават Юлаев» выгрыз героическую победу в овертайме у «Спартака», а «Авангард» убедительно разгромил «Локомотив» на своем льду.