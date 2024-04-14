Ближневосточники оценили, стоит ли ждать новой большой войны в регионе

Иранская ночная атака 14 апреля на израильскую территорию продемонстрировала серьезные намерения Тегерана, ведь впервые он не использовал так называемые прокси-группировки - будь то движение «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене, «Хезболла» в Ливане или шиитские вооруженные группировки в Ираке и Сирии.