Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ближневосточники оценили, стоит ли ждать новой большой войны в регионе

Ближневосточники оценили, стоит ли ждать новой большой войны в регионе

Иранская ночная атака 14 апреля на израильскую территорию продемонстрировала серьезные намерения Тегерана, ведь впервые он не использовал так называемые прокси-группировки - будь то движение «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене, «Хезболла» в Ливане или шиитские вооруженные группировки в Ираке и Сирии.

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