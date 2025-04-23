Парковку автомобилей временно запретят у Благовещенского собора в Воронеже

Ограничение связано с проведением церемонии возложения цветов и венков к «Памятному камню». Парковку и остановку запретят с 18:00 четверга, 24 апреля, до 13:00 пятницы, 25 апреля, на участке улицы Фридриха Энгельса – от дома № 10 по ней до пересечения с улицей Феоктистова.